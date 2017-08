Japanse minister prijst Hitler: "Hij had de juiste motieven"

SVG

30/08/17 - 12u42 Bron: The Guardian, ANP

Taro Aso, de Japanse minister van Financiën. © reuters.

De Japanse minister van Financiën, Taro Aso, heeft zijn bewondering voor de nazi's geuit. Hij beschreef de Duitse dictator Adolf Hitler als iemand met de juiste drijfveren. "Hitler, die miljoenen mensen doodde, deugde niet, hoewel zijn motieven klopten."

De minister deed de uitspraken tijdens een bijeenkomst van de Liberaal Democratische Partij, zo meldt Jiji Press. Vandaag trok hij zijn woorden weer in nadat overal kritiek opdook. Het lijkt immers alsof hij Hitlers motieven om miljoenen Joden te vermoorden tijdens de Tweede Wereldoorlog probeert te verdedigen.



"Het mag duidelijk zijn dat ik Hitler extreem negatief beoordeel. Ook zijn drijfveren waren verkeerd", aldus de minister. Hij benadrukte dat het niet zijn bedoeling was om Hitler te verdedigen, maar om aan te tonen dat het belangrijk is voor politici om resultaten te bereiken. "Het was ongepast van me dat ik Hitler gebruikte als voorbeeld en die uitspraken zou ik dan ook graag terug willen intrekken."



Het is overigens niet de eerste keer dat Aso controversiële uitspraken doet over de nazi's. In 2013 nog zei hij dat Japan het voorbeeld van de Nazi's zou moeten volgen om de staat succesvol te kunnen hervormen.