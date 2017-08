Criminoloog over bizarre moord op onderzeeër: "Kim begon te schreeuwen en toen werd ze gewurgd"

Bewerkt door: HA

Bron: AD.nl

De bekendste criminoloog van Scandinavië, Leif G.W. Persson, weet het zeker: Peter Madsen heeft de journaliste Kim Wall vermoord op zijn onderzeeboot UC3 Nautilus. "Het is een klassiek scenario. In een paar minuten was het gebeurd."

Terwijl de Deense recherche momenteel naar bewijzen én lichaamsdelen zoekt, is het voor Persson al duidelijk dat de Deense ingenieur Peter Madsen de mysterieuze moord op zijn geweten heeft. "Alles gebeurde in een paar minuten", schetst de criminoloog in de Zweedse krant Expressen. "Madsen sloeg haar en toen Kim begon te schreeuwen, wurgde hij haar."



Persson - behalve criminoloog ook auteur van misdaadromans - vervolgt: "Toen Madsen weer bij zinnen kwam, realiseerde hij zich dat hij groot probleem heeft. De meeste mensen bellen dan de politie maar hij deed iets anders." Duikbootbouwer Madsen zou haar lichaam in stukken hebben verdeeld en in het water hebben gegooid. Lees ook Denen onderzoeken onderzeeër met scanner

Uitvinder Peter Madsen beschuldigd van moord en lijkschennis

Misdaadroman De moord op Kim Wall lijkt op een spannende Scandinavische thriller. De 30-jarige journaliste werd voor het laatst op 10 augustus gezien toen ze aan boord stapte van de onderzeeër van Madsen. Ze wilde een verhaal over hem schrijven. Madsen hield lange tijd vol dat hij de Zweedse van boord had gezet, op het eiland Refshaleøen in Kopenhagen. Zij werd door haar vriend als vermist opgegeven, nadat ze nooit meer een teken van leven had gegeven.