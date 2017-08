Man met keelkanker schiet collega dood die hem aan de sigaret hielp

Bewerkt door: LB

Een Indiase man bij wie keelkanker werd vastgesteld heeft de collega doodgeschoten die hem sigaretten leerde roken. Mustakeem Ahmad was verteerd door woede op zijn collega nadat een dokter de ziekte aan zijn rookgedrag weet. Beide 25-jarige mannen werkten als kok in een restaurant in Delhi dat eigendom is van de schoonbroer van de dader, meldt de Hindustan Times.