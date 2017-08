Poetin beveelt 1.500 Russen grensgebied met Noord-Korea te verlaten

Bewerkt door: LB

Na de jongste rakettest van het Noord-Koreaanse regime heeft Russisch president Vladimir Poetin 1.500 Russen op de 35 kilometer lange grens met Noord-Korea bevolen het gebied te verlaten. Het bevel werd gegeven door het ministerie van Noodgevallen.

De burgerbescherming in Vladivostok kreeg de opdracht inwoners op het grensgebied naar "veilige oorden" te brengen. Dat meldt Mash, de social mediapoot van de nieuwsdienst Life.ru, die nauwe banden heeft met de Russische veiligheidsdiensten.



De evacuatie werd nadien omschreven als een "oefening", zo meldt FedPress.ru. Alles wijst er echter op dat de actie werd ingegeven door de lancering van een middenlangeafstandsraket door Noord-Korea boven Japan die de spanningen in de regio deed oplopen.



Woordvoerster van het Russische buitenlandministerie Maria Zakharova heeft gewaarschuwd dat de crisis in Noord-Korea kan leiden tot een gewapend conflict en "de wereld aan de rand van een catastrofe kan brengen".



Functionarissen in Vladivostok hebben bekendgemaakt dat de straling in de grensregio niet is veranderd na de raketlancering.



Opmerkelijk is dat het grootste Russische eiland, Sakhalin, na de raketlancering verdween van de online kaarten van Ruslands belangrijkste IT-bedrijf Yandex. Dat eiland ligt ten noorden van Japan. Yandex stelt dat ze met een "technische probleem" kampten.