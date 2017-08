Gerecht onderzoekt of Uber schuldig is aan omkoping

TK

Bij het Amerikaanse openbaar ministerie loopt een vooronderzoek naar managers bij taxibedrijf Uber. Dat schrijft de Wall Street Journal. De Uber-top wordt verdacht van omkoping.

Het Amerikaanse gerecht richt zijn pijlen op de steekpenningen die Uber-managers aan buitenlandse ambtenaren en andere hooggeplaatsten zouden hebben betaald. Het zou gaan om een bewust agressieve expansiestrategie die nog bedacht werd onder de vorige CEO Travis Kalanick. Hij moest in juni opstappen na berichten over seksuele intimidatie en ander wangedrag op de werkvloer. Onder zijn leiding werd Uber beschikbaar in 77 landen in amper 8 jaar tijd.



Afhankelijk van de resultaten van het vooronderzoek beslist het openbaar ministerie of het werkelijk tot een gerechtelijk onderzoek komt.



De nieuwe CEO Dara Khosrowshahi is nog maar net aan de slag, maar moet Uber nu al door twee gerechtelijke procedures zien te loodsen. In mei startte het Amerikaanse gerecht al een eerste onderzoek naar Uber omdat het speciale software zou gebruiken om de autoriteiten te omzeilen in regio's waar autodeeldiensten verboden of streng gereglementeerd zijn.