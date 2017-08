Broer schiet per ongeluk zus (14) dood

Bewerkt door: mvdb

30/08/17

De Neptunussingel in Almere. © Google Streetview.

Een 14-jarig meisje dat is overleden na een schietpartij in een woning in de Nederlandse stad Almere, zou per ongeluk door haar 18-jarige broer zijn neergeschoten. Het meisje werd afgelopen vrijdag geraakt door een kogel en overleed drie dagen later.