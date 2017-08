Door: redactie

"Zandzakjes en gesloten deuren", dat is het beeld dat VS-correspondent voor VTM NIEUWS Greet De Keyser overal ziet in New Orleans. "De burgemeester vroeg iedereen om zoveel mogelijk binnen te blijven en de mensen doen dat ook." Twaalf jaar na de verwoestende orkaan Katrina houden ze in New Orleans hun hart vast. Maar voorlopig blijft de stad gespaard. "Het heeft de hele dag geregend maar het is niet tot die grote hoeveelheden neerslag gekomen, waarvoor men vreesde", zegt Greet De Keyser. "De pompen die rondom de stad zijn gebouw na orkaan Katrina om het water uit de straten weg te houden, doen voorlopig nog goed hun werk. Ze houden het water weg." Toch blijven de inwoners van New Orleans zich voorbereiden op het ergste, ook al zien de weersvoorspellingen er beter uit dan eerder.