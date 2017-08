Verstopte urinoirs, kakkerlakken: Franse agenten tonen de ongemakken op hun werkplek

Frank Renout

30/08/17 - 09u06 Bron: AD.nl

Politieorganisatie UPNI kreeg honderden foto's binnen, waaronder beelden van verstopte urinoirs, gaten in het plafond, kakkerlakken en versleten auto's. © Unité-SGP.

Franse agenten strijden manmoedig tegen terreur en terroristen - maar hun dagelijkse werkplek is nogal eens om te huilen. "In één politiebureau was zo veel ongedierte dat de agenten buiten moesten slapen."

Tientallen kakkerlakken die uit een gat in de muur kruipen. Een kantoor dat volledig onder water staat door een lekkage. Drie urinoirs - met stinkende vloeibare gele inhoud - die niet meer doorspoelen. Verf die van de muren bladdert en grote gaten in vloeren en plafonds. Politieauto's waar de stoelzittingen volledig uit elkaar zijn gescheurd. Autosturen die met plakband aan elkaar worden gehouden. En dan die ene celruimte. Het slot van de celdeur is stuk. Om de gedetineerden toch achter de tralies te houden, hebben agenten de celdeur is gebarricadeerd met een houten balk! Erbarmelijk Wie het politievak nog associeert met heroïek en glamour komt in Frankrijk van een koude kermis thuis. Politieorganisatie UPNI verzamelt sinds enige weken foto's die agenten nemen van hun werkplekken, dienstauto's en meubilair. De actie is bedoeld om de 'erbarmelijke werkomstandigheden' aan de kaak te stellen bij de politieleiding en bij de regering. "We waren zelf ook gechoqueerd door wat we allemaal te zien kregen", vertelt Thomas, één van de leidinggevenden van de UPNI. ",We hadden niet gedacht dat we zó veel foto's zouden krijgen en ook niet dat de situatie zó ernstig was." Lees door onder de foto.

Ongedierte

Verouderde auto's in het wagenpark van de politie. © Unité-SGP.

Op het kantoor zaten hij en zijn collega's met open mond te kijken naar de beelden die binnenstroomden. "Er is een politiebureau waar je alleen nog met laarzen het toilet in kan. Bij anderen werd een dode muis in de microgolf gevonden. Een raam dat stuk was, werd ergens met een koevoet op z'n plaats gehouden. In één politiebureau was zo veel ongedierte dat de agenten buiten moesten slapen.''



Het autopark kan ook wel wat onderhoud gebruiken. "Er was een politiebureau met zeven dienstauto's waarvan er vijf stuk waren. Er zijn politiewagens met 500.000 kilometer op de teller! Auto's met gaten in de carrosserie. Kun je je die voorstellen tijdens een achtervolging, als je stoepen op- en afrijdt? Wij rijden vaak in een bejaarde Renault Scénic met 200 kilo aan materieel en daarmee moeten we dan criminelen achtervolgen die in een gloednieuwe Audi A8 rijden! Tegen de tijd dat wij ons gaspedaal hebben ingedrukt, is die Audi al verdwenen."



De foto's zijn allemaal echt, ze zijn allemaal recent genomen en ze zijn representatief voor de situatie in Frankrijk, benadrukt de UPNI. "De foto's komen uit het hele land. Dit soort werkplekken zien we overal en in alle lagen van de Franse politie."



500 foto's

Inmiddels zijn er al meer dan 500 foto's en vele filmpjes ingestuurd door agenten. "En elke dag komen nog nieuwe binnen." Over twee weken worden ze allemaal gepubliceerd, op een nationale actiedag voor de politie.



Het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken, waar de politie onder valt, wil niet officieel reageren. Maar een hoge ambtenaar zegt dat "het probleem wel degelijk serieus wordt genomen". Alleen al dit jaar is 35 miljoen uitgetrokken voor onderhoudswerkzaamheden bij de politie.



"Verder is het een kwestie van prioriteiten stellen. We hebben te maken met de terreurdreiging en de noodtoestand. Daarom wordt er nu bijvoorbeeld veel geld uitgetrokken voor betere bewapening van onze mensen. Om te zorgen voor veiligheid op straat. Je kunt niet alles tegelijk doen."



Gevaarlijk

De UPNI zegt dat onder extreme omstandigheden, zoals de noodtoestand, basale voorzieningen juist goed moeten werken. "Als je het terrorisme effectief wilt bestrijden, dan moeten agenten toch ook gewoon hun werk goed kunnen doen? Dat is nu niet het geval. Sommige situaties, zoals met die oude politieauto's, zijn gewoon gevaarlijk: voor de agenten die er in zitten maar daarmee ook voor mensen op straat. En criminelen kunnen bovendien ontkomen."



De politieorganisatie heeft de situatie al aangekaart bij de autoriteiten. Maar vooralsnog is er geen enkele reactie gekomen. Dat is slecht voor het moreel, aldus Thomas van de UPNI. En dat moreel had al een flinke deuk opgelopen. "Het is ontzettend demotiverend als je te voet moet patrouilleren omdat alle politieauto's defect zijn."