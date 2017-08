Vlaming in VS: "Lange rijen aan winkels"

Door: redactie

Nu het iets minder regent in het Amerikaanse Houston (Texas), komen mensen massaal naar buiten om inkopen te doen. "Een paar grote winkels zijn open en er zijn lange wachtrijen", zegt Vlaming Andres De Blust-Mommaerts, die in het hart van de stad woont, aan VTM NIEUWS "Mensen schuiven buiten aan in een lange rij om binnen te geraken omdat de winkels overvol zijn", zegt Andres. "Ik weet niet of er genoeg eten voor iedereen gaat zijn." De burgemeester van Houston heeft intussen een avondklok ingesteld om plundering en vernielingen te voorkomen. De avondklok geldt van 22.00 uur 's avonds tot 5.00 uur 's ochtends. De tropische storm Harvey zou al aan 13 mensen het leven hebben gekost.