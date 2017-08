Door: redactie

30/08/17 - 10u05 Bron: vtmnieuws.be

video

De Noord-Koreaanse staatstelevisie heeft beelden getoond van de raketlancering gisteren. De middellangeafstandsraket vloog over Japan en belandde in de zee. Op de video is te zien hoe de Hwasong-12 van een lanceerplatform de lucht wordt in geschoten. Noord-Korea heeft de laatste tijd al meerdere rakettesten uitgevoerd maar een raket over Japan afvuren, is zeer uitzonderlijk. Het was voor het eerst sinds 2009 dat er nog eens een Noord-Koreaanse raket door het Japanse luchtruim vloog.