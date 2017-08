Noord-Korea toont video raketlancering richting Japan

Door: redactie

video De Noord-Koreaanse staatstelevisie heeft beelden getoond van de raketlancering gisteren. De middellangeafstandsraket vloog over Japan en belandde in de zee. Op de video is te zien hoe de Hwasong-12 van een lanceerplatform de lucht wordt in geschoten.