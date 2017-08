Schol: voor meer dan 250.000 euro wijn gestolen via onderaardse gangen in Parijs

TT

Frankrijk Dieven hebben afgelopen nacht gebruik gemaakt van het netwerk van onderaardse gangen onder Parijs om uit de kelder van een huis in de Franse hoofdstad aan de haal te gaan met meer dan 300 flessen wijn. De waarde van de flessen wordt geschat op meer dan 250.000 euro, zo berichtten lokale media onder aanhaling van bronnen bij de politie.

De dieven gebruikten catacomben om de private wijnkelder te bereiken en verschaften zich toegang door een muur door te breken. Er is een onderzoek geopend.



Onder Parijs ligt een netwerk van tunnels van zo'n 300 kilometer lang. Het gaat om vroegere mijnschachten en verbindende galerijen, waarvan een deel werd gebruikt om de overledenen te begraven. Tussen de 18de en de 20ste eeuw belandden miljoenen beenderen van de kerkhoven in Parijs in de catacomben. Nu is slechts nog een tweetal kilometer toegankelijk voor het publiek, al blijft het gehele netwerk een aantrekkingskracht uitoefenen op avonturiers.

