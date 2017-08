Prinses Diana is 20 jaar dood, maar de complottheorieën blijven opduiken

Redactie

29/08/17 - 18u10 Bron: USA Today

© afp.

Royalty Bijna 20 jaar geleden, op 31 augustus 1997, kwam de Britse prinses Diana om het leven bij een tragisch auto-ongeval. Overdreven snelheid zou de crash hebben veroorzaakt, maar er blijven een pak andere theorieën opduiken. We hebben ze even opgelijst.

Diana overleed in een Parijse tunnel, net als haar vriend Dodi Al-Fayed en de chauffeur van de auto, Henri Paul. Hij zou meer dan 100 kilometer per uur hebben gereden om weg te komen van de paparazzi die het koppel op de hielen zaten.

1. Hun relatie heeft Diana en Dodi het leven gekost Volgens auteurs en journalisten die zich na de crash in het verhaal hebben verdiept, zou Al-Fayed op die bewuste avond Diana ten huwelijk vragen. De vader van Al-Fayed startte na de dood van zijn zoon een eigen onderzoek op en kwam tot de conclusie dat het Britse koningshuis niet wilde dat een prinses zou huwen met een moslim. Het zou daarop alles in het werk hebben gesteld om dat te verhinderen.

2. Diana was zwanger Mohamed Al-Fayed, de vader van Dodi. © epa. Al-Fayed senior ging nog verder dan de claim dat zijn zoon en Diana zouden gaan trouwen. Hij beweerde ook dat de prinses hem had gebeld op de avond dat ze stierf, om te melden dat ze zwanger was, wat meteen een bijkomende aanleiding zou zijn geweest om haar uit de weg te ruimen.



Aanhangers van deze theorie gingen hierop door, en zagen in het feit dat het lichaam van Diana gebalsemd werd, bewijs. Dat maakte het immers onmogelijk om haar bloed te testen en te controleren of ze zwanger was. "Ze werd voor de autopsie gebalsemd, en dat is tegen de wet", zei auteur Richard Belzer daarover. Hij is een van de bekendste aanhangers van deze theorie.



In het politieonderzoek staat echter duidelijk dat bloedstalen van Diana die in de gecrashte Mercedes werden aangetroffen, zijn getest en geen tekenen van een zwangerschap vertoonden.

3. De chauffeur wilde het voertuig laten crashen De plaats van het ongeval. © afp. Henri Paul, die achter het stuur van de Mercedes zat, is voor velen verdachte nummer één. Hij was veiligheidsmanager in het Ritz Hotel, dat eigendom was van Al-Fayed, en werkte al jaren voor de familie.



Volgens een gangbare complottheorie werd hij betaald door de Britse inlichtingendienst MI6 om Diana en Dodi te vermoorden. Voormalig MI6-officier Richard Tomlinson gaf deze theorie wat meer geloofwaardigheid door te stellen dat Henri Paul wel degelijk een MI6-informant was. "Voor hij vertrok met het koppel aan boord, was hij een paar uur onvindbaar."



Uit onderzoek bleek dat Paul zowat 50.000 euro per jaar verdiende, maar dat er meer dan 250.000 euro op zijn bankrekeningen stond en dat hij een aanzienlijk bedrag op zak had op de avond van zijn dood. Kwam dat geld van MI6? Hard bewijs is daar nooit voor gevonden.

4. De witte Fiat Uno © getty. Na het ongeval was er heel wat te doen over een witte Fiat die de Mercedes van Diana en Dodi volgde in de Parijse tunnel waar ze crashten. Na het ongeval werden er sporen van die wagen aangetroffen op de Mercedes, waarop de politie besloot dat er "licht contact" moet zijn geweest.



Dat leidde uiteraard tot een pak vragen: waar is de witte auto, wie reed ermee, en vooral, heeft die wagen de crash veroorzaakt?



Aanhangers van deze theorie probeerden de Fiat te linken aan James Andanson, een bekende Franse paparazzo. Ook hij zou een MI6-informant zijn geweest. Andanson hield altijd vol dat hij thuis was bij zijn vrouw, waarop de politie hem met rust liet.



In 2000 werd Andanson dood teruggevonden in zijn auto. Volgens de politie ging het om zelfmoord, hoewel Al-Fayed senior en anderen beweerden dat hij werd vermoord voor zijn rol in de dood van Diana en Dodi.