Moeder ontketent discussie: "Topless zonnebaden in familieresort is ongepast"

29/08/17 - 17u54 Bron: Mumsnet

Een moeder heeft op het ouderforum Mumsnet een verhitte discussie gestart toen ze haar beklag deed over een vrouw die elke dag topless zonnebaadde in het familieresort waar ze op vakantie was.

"Er is een vrouw die elke keer in de strandstoelen tegenover ons komt liggen en die het leuk vindt om zich zonder topje aan het zwembad te installeren", schrijft de vrouw. "Ze heeft zelf ook kinderen, een jongen die er ongeveer 15 uitziet en eentje van 5."



Peuterbadje

"Ik vind het erg ongepast om topless te zonnebaden in een familieresort, vol in het zicht van iedereen en vlakbij het peuterbadje. En met haar eigen kinderen in de buurt. Ben ik nu zo onredelijk dat ik me niet op mijn gemak voel en wil dat ze iets aantrekt", vraagt de vrouw zich af. Lees ook Siamese tweeling succesvol gescheiden na lange operatie in India

De post maakte meteen heel wat los en de meningen bleken uiteen te liggen. De meesten konden er echter niet in komen. "Borsten zijn gewoon een onderdeel van het lichaam en het zijn mensen die ervoor kiezen om er iets seksueels van te maken. Ik heb dat nooit gedaan bij mijn zoon. Hij vindt het dan ook niet erg om ze te zien. Ik heb er ook geen probleem mee. Het geweldige aan kinderen is dat niets erg is tenzij je het erg maakt. Het is maar seksueel als je het seksueel maakt", klinkt het onder meer.



Aanstootgevend

"Wat is het precies dat je aanstootgevend vindt aan haar borsten? Vloeken ze soms als er iemand passeert? Ik neem aan dat je het ook aanstootgevend vindt als er een man topless voorbijkomt?" en sommigen manen haar aan te relaxen: "Ontspan je, je bent op vakantie."