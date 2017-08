Mis je op vakantie het Belgisch eten? Quick volgde Belg even naar andere kant van de wereld

Door: AJA

Wanneer je op vakantie gaat eet je vaak anders. Sommigen vinden het heerlijk om nieuwe gerechten te leren kennen, anderen missen de traditionele Belgische gerechten. Fastfoodketen Quick speelde in op dat laatste, de smaakheimwee. Ze trokken met een reclamebord naar Auckland, Nieuw-Zeeland, de andere kant van de wereld.

Een gratis Giant, dat was de prijs die liefhebbers van de Quick konden winnen. Wat ze ervoor moesten doen? De fastfoodketen plaatste op 24 en 25 augustus een groot en opvallend reclamebord in Auckland, Nieuw-Zeeland. De bedoeling was dat landgenoten die op dat moment aan de andere kant van de wereld waren een foto namen met het bord. De gratis hamburger krijgen de gelukkige vinders bij aankomst op de luchthaven van Zaventem.



De actie werd verspreid op Facebook en bereikte 350.000 mensen in België. Er kwamen heel wat reacties op het bericht en er waren ook enkele Photoshop-talenten die hun kans waagden. Enkele Belgen vonden het echte bord, zo ook Natalie Dewilde. Zij nam een selfie bij het reclamebord en zal bij haar thuiskomst in 2018 een gratis Giant kunnen gaan afhalen.



Er werden ook 3.600 mensen bereikt uit de doelgroep in Auckland. Zij konden echter niets winnen. Het Engelstalige bericht voor hen luidde als volgt: "Kan je het bericht niet lezen. Sorry, het is een Belgische aanbieding."