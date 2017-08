VIDEO: "Whitewashing" in Hollywood: deze rollen werden onterecht door een blanke acteur vertolkt

Door: redactie

29/08/17 - 16u41

Jennifer Lawrence vertolkt Katniss Everdeen in The Hunger Games. © ap.

video De Britse acteur Ed Skrein zal niet langer zijn rol vertolken in de verfilming van 'Hellboy'. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt nadat er heel wat kritiek was gekomen op zijn casting. De 34-jarige acteur, gekend van 'Deadpool' en 'Game of Thrones', was naar eigen zeggen niet op de hoogte dat zijn personage, majoor Ben Daimio, van Aziatische afkomst was toen hij de rol kreeg. Het is niet de eerste keer dat een blanke acteur de rol vertolkt van een personage van een andere origine. Filmmakers krijgen wel vaker kritiek voor die 'whitewashing'. Wist jij dat deze filmrollen eigenlijk onterecht door een blanke acteur werden vertolkt?