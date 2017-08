"Geen wonder dat lopers verkracht worden": vrouw geschokt door online commentaar op haar sportoutfit

Koen Van De Sype

29/08/17 - 16u32 Bron: Facebook

© Facebook.

Ze was zo trots op zichzelf. Toen Laurah Lukin uit het Amerikaanse Cincinnati (Ohio) er twee weken geleden in slaagde om een halve marathon te lopen, zette ze vol trots foto's van haar sportieve prestatie op Facebook. Op de reactie was ze echter niet voorbereid.

Lukin vertelt op haar blog dat ze in een eerste reactie een rechtvaardiging zocht voor haar outfit: "Het was een race" en "Zo kunnen mijn benen zich vrijer bewegen". Maar toen stopte ze. "Ik was eigenlijk teleurgesteld dat ik zo reageerde op deze vreselijke commentaar. Er waren ook foto's genomen van mannen zónder shirt en mannen in minstens even korte broekjes, maar bij hen had de kerel niet de behoefte gehad om te beweren dat ze zich 'uitnodigend' gedroegen." (lees hieronder verder) © Facebook.

Lukin was in de verleiding om een boze reactie te posten en de man op zijn plaats te zetten, maar bedacht dat het weinig effect op hem zou hebben. Als vrouw en moeder vond ze evenwel dat ze het toch niet ongemerkt kon laten passeren. "Want het was een bevestiging van een wijd verbreid en aanhoudend idee dat verkrachting voorkomen kan worden als een vrouw zich alleen maar op een andere manier zou gedragen of kleden", schrijft ze.



Toestemming

"Het is niet mijn verantwoordelijkheid om een loop- of werkoutfit te kiezen die potentiële verleiding bij mannen wegneemt. De lengte van mijn short is geen teken van interesse, uitnodiging of toestemming. Seksuele aanranding en verkrachting zijn gewelddelicten die voortkomen uit de wil van iemand om macht uit te oefenen over iemand anders. Het is een afschuwelijk misdrijf, dat een vernietigend effect heeft op slachtoffers en hun naasten. Niemand vraagt erom verkracht te worden." (lees hieronder verder) © Facebook.

En de antropologe in de vrouw zocht ook een verklaring voor het gedrag van de man. "Het slachtoffer de schuld geven, geeft ons een veilig gevoel. Het is verleidelijk om aanranding voor te stellen als iets wat alleen mensen overkomt die slechte keuzes maken. En dat het niet zou gebeuren als vrouwen gewoon deden wat van hen verwacht werd en zich op een bepaalde manier zouden kleden. Maar dat is niet waar. Dat is al meermaals bewezen door justitie en gerenommeerde organisaties. Jammer genoeg hebben de feiten de man die commentaar gaf op mijn foto, nog niet bereikt. Hij vindt het makkelijker om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen en een excuus te gebruiken voor geweld." (lees hieronder verder) © Facebook.