Domino's levert nu ook pizza aan huis via zelfrijdende auto

De zelfrijdende auto van Ford zal door Domino's gebruikt worden om pizza's te leveren.

In Michigan (VS) gaan Ford en Domino's Pizza samenwerken om pizza's aan huis te leveren met zelfrijdende auto's. Klanten moeten daarbij uit hun huis komen en tot aan de auto wandelen, om vervolgens via een unieke code hun pizza op te vragen.

In de komende weken zullen willekeurige klanten van Domino's Pizza in Michigan de optie krijgen om hun pizza te laten leveren met een Ford Fusion Hybrid, een autonome auto. De wagen zal voorlopig echter nog niet echt zelfrijdend zijn, maar bestuurd worden door een ingenieur van Ford.



De simulatie is nodig om uit te kunnen zoeken of de leveringsmethode zonder bestuurder effectief succesvol zou kunnen zijn in de toekomst, en wat de klanten ervan vinden. De ramen van de auto zijn wel geblindeerd, zodat het voor de klanten lijkt alsof er geen bestuurder aanwezig is en ze zelf alle stappen moeten ondernemen om hun pizza uit de auto te kunnen nemen. Lees ook Apostrof blijkt catastrofe voor Domino's Pizza-app

Slechts een simulatie "We zijn nog maar net begonnen met het onderzoek en dus nog niet in staat om de auto's echt zonder bestuurder de baan op te sturen", aldus de vicepresident van Ford Vehicles and Electrification, Sherif Marakby. "Wat we nu gaan testen is slechts een simulatie van hoe het er uiteindelijk aan toe zou kunnen gaan."



Deelnemers aan de test kunnen hun bestelling volgen via de Domino's app op hun smartphone, waarop ze ook een unieke code zullen krijgen die overeenkomt met de laatste vier cijfers van hun telefoonnummer. Die code kunnen ze dan gebruiken om het Heatwave Compartment te openen, een container die de pizza's warm houdt achterin de auto.

Interactie met de auto Informatie over de interactie tussen de klant en de auto zal via verschillende camera's en microfoons die aan de auto verbonden zijn verzameld en doorgestuurd worden. "We willen graag te weten komen wat mensen denken van dit soort leveringen", aldus Russel Weiner van Domino's USA.



Er zal onder andere onderzocht worden wat klanten ervan vinden om naar buiten te moeten gaan om hun pizza uit de auto te halen, wat mogelijk storend zou kunnen zijn bij slecht weer. Ook de manier waarop de klanten de auto benaderen en hoe ze interageren met het scherm aan de buitenkant van de auto zal geregistreerd worden.