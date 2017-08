Denen onderzoeken onderzeeër met scanner

Door: redactie

29/08/17 - 15u28 Bron: ANP

De Zweedse journaliste Kim Wall. Haar romp werd teruggevonden, haar hoofd en ledematen zijn nog vermist. © reuters.

De politie in Kopenhagen is begonnen de onderzeeër Nautilus waarop de vermoorde journaliste Kim Wall voor het laatst is gezien, met een speciale scanner te onderzoeken. Duikboten in het algemeen en die van uitvinder Peter Madsen in het bijzonder beschikken namelijk over meerdere holle ruimtes, aldus de politie.