Siamese tweeling succesvol gescheiden na lange operatie in India

Barbara de Jong

29/08/17 - 15u22 Bron: AD

© Twitter/timesofindia.

In India is met succes de siamese tweeling Jaga en Baliya gescheiden. De jongetjes zaten met hun hoofden aan elkaar vast. De complexe operatie duurde bijna 20 uur, meldt Times of India.

De ingreep in het All India Institute Of Medical Science (AIIMS) in Delhi begon maandag rond 9.00 uur en eindigde dinsdag om 4.45 uur 's ochtends. Zeker twintig specialisten waren erbij betrokken, onder wie chirurgen, anesthesisten en een plastisch chirurg. Ook een Japanse specialist was ingevlogen voor assistentie.



De chirurgen moesten een zogenaamde bypass aanleggen, want de jongetjes deelden ook de aderen die het bloed vanuit de hersenen naar het hart pompen.



Jaga en Baliya moeten in oktober of november nog een keer onder het mes voor een vervolgoperatie, laat het ziekenhuis weten. "Tot die tijd wordt de tweeling continu geobserveerd.'' Artsen van het AIIMS hopen dat de tweeling tot die tijd voldoende herstelt.



Siamese tweelingen die met het hoofd zijn vergroeid zijn zeldzaam. Het komt slechts één keer voor op de 25 miljoen geboortes. Zeker vier van de tien siamese tweelingen worden dood geboren en drie op de tien sterven na 24 uur. "Zelfs als slechts een van de broertjes overleeft en een normaal leven kan leiden, hebben we veel bereikt'', aldus de doktoren van het AIIMS. Zelfs als slechts een van de broertjes overleeft en een normaal leven kan leiden, hebben we veel bereikt' Dokter, All India Institute Of Medical Science in Delhi

Operatie betaald door Indiase overheid Odisha twins separated partially, shifted to ICU https://t.co/ZAjNjIXqfM via @TOIDelhi #AIIMS #conjoinedtwins pic.twitter.com/yf9eqXOrWU — Times of India (@timesofindia) De ouders van de tweeling zijn arme boeren uit het district Kandhamal. Ze zouden financieel niet in staat zijn geweest om hun tweeling op te voeden als hun hoofden vergroeid waren gebleven. De handicap zou het gezin te veel geld kosten.



De Indiase overheid was bereid om te helpen en betaalde de operatie. "We zijn dankbaar dat we zijn geholpen. De overheid regelde alle medische kosten en het transport naar het AIIMS'', aldus vader Bhuiyan Kanhar.



Er zijn meer voorbeelden van soortgelijke succesvolle operaties. Zo werd in 2001 de Egyptische tweeling Mohamed en Ahmed Ibrahim geboren met hun hoofden aan elkaar vergroeid. Zij werden na twee jaar gescheiden in het Amerikaanse Dallas.