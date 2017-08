Antwerpenaar in Houston: "Helikopter moet mijn hoogzwangere vrouw redden"

Steven Swinnen

Ook de Vlamingen in Houston hebben een probleem nu de regen er met bakken uit de lucht blijft vallen. Hoewel z'n vrouw op het punt staat te bevallen, kan uitgeweken Antwerpenaar Max Sebrechts (37) niet uit z'n gloednieuwe huis geëvacueerd worden. "Ik probeer haar met een helikopter in het ziekenhuis te krijgen. Worstcasescenario? Filmpje zoeken op het internet: 'Zo beval je thuis.'"

Apocalyptische omstandigheden in Houston. Harvey heeft daar de voorbije dagen z'n plek in de geschiedenisboeken verdiend als krachtigste orkaan in meer dan vijftig jaar. Acht levens eiste hij al, 5.500 mensen zitten in schuilplaatsen, duizenden anderen wachten op hulp. Snelwegen zijn in rivieren herschapen. De échte rivieren breken uit hun oevers, kanalen en meren lopen over. In de lagere buurten van de stad - waar 2,3 miljoen Amerikanen wonen - staat het water nu al tot borsthoogte.



Ingestort

Behalve toen hij in zijn tot zwemvijver herschapen tuin zandzakjes probeerde te vullen, is Vlaming Max Sebrechts droog gebleven. Maar hoe lang nog? "Het is angstaanjagend. Het water staat nu bijna tot aan onze deur. Er liggen kanalen vlak bij ons huis en die kunnen dat water niet blijven slikken. We wonen nog maar één week in het nieuwe huis dat we hebben laten bouwen. Eerst kregen we die storm en dan is het onophoudelijk beginnen te gieten."



Slijkwater in een nieuwbouw is al een nachtmerrie, maar daar ligt Max niet zo van wakker. Zijn vrouw Crystle Stewart - een actrice die in 2008 nog tot Miss America werd gekroond - is hoogzwanger. "Ze is uitgerekend voor overmorgen, dus de bevalling kan elk moment beginnen. Maar we kunnen de auto niet buitenhalen. Alle wegen zijn hier ondergelopen. Stel u eens voor dat ze op de E19 met jetski's varen: zo surreeël is de situatie hier op het moment. Een huis in aanbouw tegenover ons is helemaal ingestort. De hele stad is geblokkeerd: luchthavens, scholen en veel winkels zijn dicht. Ik had mijn vrouw al graag in het ziekenhuis gezien. Toevallig is er op een autogarage hier vlakbij een helihaven, maar ik slaag er niet in om een helikopter te boeken. Ze zijn opgevorderd voor de hulpverlening. In het slechtste geval zullen we maar een filmpje opzoeken op het internet over thuisbevallen."



Ook Michel Muylle staat met open mond aan z'n raam te gapen. "Nooit gezien. Specialisten zeggen dat zoiets hier één keer om de vijfhonderd jaar kan voorvallen. De douche staat al drie dagen open. Gelukkig woon ik op een iets hoger gelegen deel. Vrienden van mij - ook Belgen - zitten in de rats. Hun huis is helemaal ondergelopen terwijl ze voor een trouwfeest in Boston zaten. Nu zitten ze te wachten in Dallas tot de luchthaven weer opengaat om dan de miserie te komen bekijken."



Solidariteit

"Positief is wel dat er veel solidariteit is in de stad. Wie een boot of een kajak heeft, vaart rond om mensen uit hun huizen te helpen of te bevoorraden", zegt Muylle. Al is varen nu niet zonder risico. "Hier zwemmen geen eendjes rond, maar alligators", zegt Max Sebrechts. "Dat klinkt grappig, maar hier lacht niemand daarmee. Die beesten zwemmen normaal in rivieren, maar kunnen nu weg. Normaal doen ze mensen niets, maar in paniek kunnen ze agressief uit de hoek komen."



En het ergste moet nog komen. Tegen het einde van de week zou er zo'n 1,3 meter water per vierkante meter zijn gevallen. Intussen heeft de stad 30.000 plaatsen vrijgemaakt in een noodopvang voor mensen die voor het water op de vlucht zijn.