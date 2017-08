Twee miljoen pelgrims verwacht in Mekka voor hadj

Bewerkt door: IVI

29/08/17 - 14u32 Bron: Belga

De Kaäba in Mekka tijdens de hadj-pelgrimage. © afp.

In Saoedi-Arabië zijn al naar schatting al 1,8 miljoen mensen aangekomen om deel te nemen aan de hadj, de jaarlijkse bedevaart van moslims naar Mekka. De Saoedische overheid verwacht, ondanks een eerder beperkt aantal pelgrims uit Qatar, een recordopkomst van 2 miljoen mensen.

De hadj is een van de vijf "zuilen" of religieuze verplichtingen van de islam. Alle volwassen moslims die daar financieel en fysiek toe in staat zijn, zijn verplicht om minstens één keer in hun leven de pelgrimstocht te ondernemen naar Mekka, de geboortestad van de profeet Mohammed.



Tot nu toe zijn in totaal al 1,8 mensen in Saoedi-Arabië aangekomen voor de hadj, die officieel morgen van start gaat. Het overgrote deel daarvan - ongeveer 1,6 miljoen mensen - is met het vliegtuig naar het koninkrijk afgezakt. De Saoedische overheidsdiensten gaan ervan uit dat dit jaar een recordaantal van 2 miljoen pelgrims aanwezig zal zijn. Dat is iets meer dan vorig jaar. Toen namen ongeveer 1,9 miljoen pelgrims, uit meer dan twintig landen, deel aan de hadj.



Spanningen met Qatar

Als gevolg van de recente diplomatieke spanningen tussen Saoedi-Arabië en Qatar, worden nochtans een pak minder pelgrims vanuit die laatste golfstaat verwacht. Volgens de Qatarese autoriteiten hebben slechts "60 à 70 pelgrims" vorige week de grens met Saoedi-Arabië overgestoken. De Saoedische media spreken wel van 1.200 Qatarezen, maar ook dat aantal ligt duidelijk lager dan de 12.000 van vorig jaar. Qatar beschuldigt Saoedi-Arabië ervan een religieus evenement te "politiseren".



Veiligheidsmaatregelen

Om de bedevaart in goede banen te leiden, heeft Saoedi-Arabië grote veiligheidsmaatregelen genomen. Er worden 17.000 medewerkers van de civiele bescherming en 3.000 voertuigen ingezet om de veiligheid van de pelgrims te verzekeren. Daarnaast staan onder andere nog 300 ziekenwagens klaar om hulp te bieden. Op die manier moet een nieuw drama tijdens de bedevaart vermeden worden. In september 2015 waren bij massaal gedrang bij de hadj bijna 2.300 pelgrims om het leven gekomen.