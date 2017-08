Man vliegt van Londen naar Berlijn met paspoort van vriendin zonder dat security iets opmerkt

SVG

29/08/17 - 14u13 Bron: The Independent

Michael Randall en zijn vriendin Charlotte Bull, die duidelijk niet veel gemeenschappelijke uiterlijke kenmerken hebben. © Facebook.

Een man vertrok naar de luchthaven in Londen en nam per ongeluk het paspoort van zijn vriendin mee. De security slaagde er echter niet in om de fout op te merken, waardoor hij even later zonder enige problemen in Berlijn landde.

Michael Randall, een 23-jarige Formule 1 technicus, raakte door de security op Gatwick Airport in Londen terwijl hij het paspoort van zijn vriendin Charlotte Bull toonde. Even later kwam hij er opnieuw mee weg toen hij hetzelfde document aan het personeel van het vliegtuig moest tonen voordat hij aan boord ging.



Die ochtend nam hij per ongeluk het paspoort van zijn vriendin mee uit hun huis in Middlesex (Engeland). Het koppel was net terug van een reis naar Frankrijk, waardoor de paspoorten nog bij elkaar lagen. "Het is schandalig dat ik zo ver ben geraakt. Het personeel van easyJet had de documenten grondig moeten bekijken, maar dat deden ze dus duidelijk niet", aldus Randall. "Het is verontrustend, aangezien ik niet eens op Charlotte lijk." Lees ook VS mogen in 2018 passagiers checken op Brussels Airport

Ze wilde gewoon vlucht omboeken, maar kwam in nachtmerrie terecht toen ze stalker aan de lijn kreeg

Griekse politie arresteert tientallen migranten met vervalste paspoorten op luchthavens