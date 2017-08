Vermoorde Savanna mogelijk slachtoffer van brutale babyroof uit baarmoeder

Matthias Van den Bossche en Joeri Vlemings

29/08/17 - 13u59

Savanna Greywind. © ap.

Kajakkers hebben zondagavond in een rivier in de Amerikaanse staat Minnesota een vermiste zwangere vrouw dood teruggevonden. Savanna Greywind (22) was acht maanden zwanger en verdween op 19 augustus. Haar lichaam was verpakt in plastic en zat rond drijvend hout. Mogelijk was zij het slachtoffer van brutale criminelen die baby's stelen uit de baarmoeder van zwangere vrouwen.

Verdachte William Hoehn. © ap. Verdachte Brooke Crews. © ap.

De jonge hulpverpleegster werd voor het laatst gezien op 19 augustus in het appartementsgebouw waar ze woonde en dat gelegen is in Fargo in de aangrenzende staat North Dakota. Haar bovenbuurvrouw Brooke Crews (38) zou Greywind onder een voorwendsel naar haar woonst hebben gelokt. Greywind zou voor 20 dollar een jurk passen die Crews aan het naaien was, maar ze kwam nooit terug thuis. De pizza die ze even voordien had besteld, bleef onaangeroerd. Haar moeder ging bij Crews langs, maar kreeg te horen dat haar dochter al vertrokken was.



Vijf dagen na Greywinds verdwijning werden Brooke Crews en de 32-jarige William Hoehn aangehouden voor vermeende medeplichtigheid aan ontvoering. De politie was voor een vierde huiszoeking binnengevallen in hun appartement en vonden daar een pasgeboren, gezonde baby. Mogelijk werd Greywind het slachtoffer van zogenaamde 'womb raiders', letterlijk 'baarmoederkapers', die baby's met geweld wegnemen bij de moeder.



Op het ogenblik dat de kajakkers het lijk van de jonge vrouw in de Red River ontdekten, troffen speurders "verdacht materiaal" aan in een boerderij in de omgeving. Volgens de politie zou dat weleens de plaats delict kunnen zijn. De zoektocht naar Savanna had heel wat vrijwilligers op de been gebracht.



De partner van Greywind, Ashton Matheny, zei dat de politie nog met DNA-stalen onderzocht of de gevonden baby de hunne was. Maar daar ziet het wel naar uit. Savanna en Ashton zouden hun meisje Haisley Jo noemen. "Savanna was een en al liefde, ze was zorgzaam en gaf alleen maar", zei Matheny. De twee zouden eind deze week gaan samenwonen.