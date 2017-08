Tasha (33) is 16 weken zwanger als ze te horen krijgt dat haar kanker terug is. En ze moet kiezen: zichzelf redden of haar baby

Koen Van De Sype

29/08/17 - 12u40 Bron: Metro, Daily Mail

© Facebook.

Een Britse moeder is voor een gruwelijke keuze komen te staan toen ze op 16 weken zwangerschap te horen kreeg dat de kanker die ze eerder overwonnen had, terug was. Ze moest zo snel mogelijk worden behandeld wilde ze haar leven redden, maar dat zou betekenen dat ze haar kindje zou verliezen.

Maar toen ze 16 weken ver was, kwam er plots slecht nieuws: de kanker was terug. En ze werd voor de keuze gesteld: haar zwangerschap afbreken zodat ze meteen aan levensreddende chemotherapie kon beginnen of haar eigen leven opofferen om haar baby een kans te geven. Als verpleegster wist ze heel goed wat de consequenties waren en toch besloot ze om door te gaan met de zwangerschap. "Iets doen dat mijn ongeboren kind schade kan berokkenen, is gewoon ondenkbaar", zei ze daarover. (lees hieronder verder) © Facebook.

Kleine Cooper werd uiteindelijk geboren op 12 december 2015. En hoewel Tasha had gehoopt dat ze er nog bij had kunnen zijn om zijn eerste verjaardag te vieren, stierf ze op 12 november vorig jaar. "Ze had hem nog 11 maanden bij zich en daar zijn we dankbaar voor", vertelt haar vader Dai Gallivan. "Ze wist wat er aan het gebeuren was, maar we spraken er niet veel over. Het was een lange ziekte en het was ongelofelijk zwaar voor Tasha." (lees hieronder verder) Tasha met haar man en hun zoontje Cooper. © Facebook.