Explosie in Kaboel is werk van zelfmoordterrorist

29/08/17 - 12u29 Bron: Belga

De explosie die zich vanochtend heeft voorgedaan in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, was het werk van een zelfmoordterrorist. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt. Naast de aanslagpleger lieten nog vier andere mensen het leven. Er vielen ook verschillende gewonden.

De ontploffing deed zich voor omstreeks 10 uur lokale tijd (7.30 uur in België) voor een bank waar veel veiligheidspersoneel zijn salaris kwam afhalen aan de vooravond van het islamitische Offerfeest.



In dezelfde diplomatieke wijk werd in mei een aanslag met een vrachtwagen gepleegd, waarbij 150 doden en 400 gewonden vielen. Vorige week maakte de Amerikaanse president Donald Trump bekend dat de VS zijn militaire inspanningen in Afghanistan zal opvoeren. Over de precieze plannen bleef Trump vaag, maar verwacht wordt dat hij meer troepen naar het land zal sturen.