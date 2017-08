16-jarige verdachte zaak Savannah vervolgd voor moord

Door: redactie

29/08/17 - 12u21 Bron: AD

Deelnemers tijdens de stille tocht voor de omgebrachte Savannah Dekker © anp.

De 16-jarige jongen uit Den Bosch die de 14-jarige Savannah Dekker uit Bunschoten om het leven zou hebben gebracht, wordt inmiddels verdacht van moord. Volgens het Openbaar Ministerie in Utrecht zijn er sterke aanwijzingen dat hij met voorbedachte rade te werk is gegaan.

Aanvankelijk ging het Openbaar Ministerie (OM) uit van doodslag, maar het onderzoek heeft bewijs opgeleverd voor moord, waarbij sprake is van voorbedachte rade.



Het OM wijzigde de tenlastelegging van doodslag naar moord na uitvoerig onderzoek van het internetverkeer van de dader met zijn slachtoffer en met derden. Specialisten maakten uit de berichten op zijn computer en telefoon op, dat de jongen al voor de fatale ontmoeting in het Pinksterweekeinde van plan was Savannah te doden. Over mededaders wordt niet meer gesproken.

Savannah werd op 1 juni als vermist opgegeven. Drie dagen later werd haar lichaam gevonden in een sloot naast het sportterrein De Vinken in Bunschoten. De jongen staat op 8 september voor de rechter, het gaat om een pro-formazitting. Omdat de verdachte minderjarig is, vindt de zitting achter gesloten deuren plaats.