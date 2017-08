Queensland schrapt plaatsnamen als Mount Nigger en Nigger Head

SPS

29/08/17 - 12u18 Bron: Belga

Critici vragen een grotere erkenning van de rol die aboriginals gespeeld hebben in de Australische geschiedenis. © epa.

In de Australische staat Queensland krijgen tien plaatsnamen die het woord 'nigger' bevatten een andere naam. Dat heeft de deelstaatregering vandaag bekendgemaakt. In mei schrapte Queensland al de verwijzingen naar de naam Niggers Bounce, voortaan zullen ook Mount Nigger, Nigger Head en zeven plaatsen met de naam Nigger Creek enkel nog in de geschiedenisboeken terug te vinden zijn.