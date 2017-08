Van sushi tot bier: bezorgdrone levert voortaan de pakjes in Reykjavik

SVG

29/08/17 - 13u15 Bron: Flytrex

De bezorgdrone die over het Ijslandse water vliegt. © YouTube.

AHA, een van de grootste online leverdiensten in Ijsland, gaat samenwerken met Flytrex om voortaan pakjes te kunnen bezorgen via een bezorgdrone. Die zal van de ene kant naar de andere kant van de stad vliegen om sushi, hamburgers, bier en dergelijke te leveren.

Eerste stad ter wereld

De IJslandse hoofdstad is de eerste stad ter wereld die toestemming geeft aan Flytrex om een bezorgdrone in te zetten. Die toestemming is niet vanzelfsprekend, aangezien de drone automatisch vliegt, buiten het gezichtsveld van een operator. Dat houdt enkele veiligheidsrisico's in, maar omdat de drone vooral boven het water vliegt zijn de risico's beperkt.



Momenteel is enkel de vliegroute die de ene kant van de stad over het water met de andere verbindt in gebruik. AHA en Flytrex verwachten dat de drone ongeveer twintig keer per dag heen en weer zal vliegen. Als de test met de voorlopig enige vliegroute succesvol blijkt, zullen er mogelijk tegen het einde van het jaar nieuwe vliegroutes volgen.