"Verdomme, niet schieten": vrouw krijgt levenslang nadat papegaai haar verraadde

29/08/17 - 11u51 Bron: Daily mail, The Detroit News

© Wood TV8.

De Amerikaan Martin Duram (45) uit Michigan werd in mei 2015 doodgeschoten. Naast hem lag zijn vrouw Glenna (49) die ondanks een schotwonde de schietpartij overleefde. De papepaai van Martin, Budd, zag alles gebeuren. Mede dankzij de vogel kon de moordzaak opgelost. Zijn vrouw bleek geen slachtoffer maar de moordenares van haar man. Ze kreeg maandag levenslang.

"Verdomme, niet schieten", dat waren de woorden die de papegaai steeds herhaalde na de moord op de 45-jarige Martin Duram. De ex-vrouw van het slachtoffer, Christina Keller, had het huisdier onder haar hoede genomen en hoorde Budd zijn baasje imiteren. Keller en de ouders van Duram waren ervan overtuigd dat de papegaai de schietpartij had meegemaakt.



Met deze informatie stapte Keller naar de politie. Al snel werd duidelijk dat Budd geen getuige kon zijn in de zaak. De openbare aanklager zag Glenna Duram uiteindelijk zelf als verdachte. Volgens politiedocumenten liet ze drie zelfmoordberichten achter in het huis. Eén voor haar haar ex-man en één voor elk van haar kinderen. Na de moord op haar echtgenoot probeerde ze zelfmoord te plegen maar dat mislukte. Maandag kreeg de vrouw levenslang.



In de video hieronder ziet u papegaai Budd die de discussie tussen Duram en zijn vrouw hoorde.