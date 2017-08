Door: redactie

29/08/17 - 11u02 Bron: Twitter

© Screenshot.

video Houston, Texas, is de afgelopen dagen geteisterd door zware overstromingen als gevolg van orkaan Harvey. Straten en huizen zijn volledig ondergelopen. Maar sommigen vinden in deze moeilijke tijden wel nog een reden om te lachen. Viviana Saldaña en haar familie kregen samen met het water in hun living nog een onverwachte bezoeker over de vloer. Ze filmde haar vader terwijl hij een vis probeerde te vangen in hun living.