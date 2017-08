Dode en acht gewonden na explosie nabij Amerikaanse ambassade in Kaboel

Door: redactie

29/08/17 - 09u36 Bron: Belga

Veiligheidstroepen bij de plek van de explosie. © ap.

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel is één persoon om het leven gekomen en zijn acht anderen gewond geraakt bij een explosie in de buurt van de Amerikaanse ambassade en het NAVO-hoofdkwartier. Over de aard van de explosie is voorlopig niets bekend.