Nederlandse kabinetscrisis dreigt door eis PvdA

De Nederlandse formatie leek op zijn einde te lopen maar de begrotingsgesprekken dreigen roet in het eten te gooien. Overeenstemming tussen VVD en PvdA over de nieuwe begroting, die vorige week voor het grijpen leek, is weer ver weg. De partijen waarmee de VVD onderhandelt over een nieuw kabinet willen zich niet binden aan een verhoging van de leerkrachtensalarissen, zoals de PvdA wil. Ingewijden zien geen oplossing meer en zien een kabinetscrisis opdoemen.

Vrijdag leken VVD en PvdA er samen uit te zijn. Het demissionaire kabinet zou voor de leerkrachten 270 miljoen extra uittrekken en ook militairen met een pensioengat tegemoetkomen, een wens van de VVD. Maar dat voorstel is op de onderhandelingstafel van de kabinetsformatie gesneuveld, melden bronnen rond het overleg, ook al voelen alle vier de beoogde coalitiepartners wel voor beide maatregelen. Lees ook Nederlands volkslied verplichte kost als nieuwe Nederlandse regering er komt

PvdA-wens De formerende partijen hebben nog geen overeenstemming over de overheidsfinanciën van de komende jaren. Ze willen niet beloven dat ze hoe dan ook deze PvdA-wens uitvoeren. Zonder een scherp beeld van de komende inkomsten en uitgaven zou dat roekeloos zijn, klinkt het rond de formatietafel.



De VVD moest de PvdA daarom maandag toch nee verkopen. Ingewijden wijzen erop dat de begroting woensdagmiddag af moet zijn en zien geen uitweg meer. De PvdA lijkt vooralsnog geen genoegen te willen nemen met minder dan een harde belofte. PvdA-leider en vicepremier Lodewijk Asscher dreigde eerder al het kabinet op te blazen als hij nul op het rekest krijgt.