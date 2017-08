"Vrouwen moeten belangrijkere rol spelen in heropbouw Mali"

kv

29/08/17 - 01u02 Bron: Belga

Didier Reynders tijdens een ontmoeting met vrouwen uit het noorden van Mali © belga.

De vrouwen in Mali zouden een meer prominente rol moeten spelen in de heropbouw van hun land dat nog steeds kreunt onder de oorlog die er in 2012 losbrak. Dat heeft Didier Reynders gisteravond gezegd in de Malinese hoofdstad Bamako. De minister van Buitenlandse Zaken is op vierdaagse missie in Mali en Tsjaad.