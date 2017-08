Chileense presidente wil homohuwelijk legaliseren

IVI

28/08/17 - 23u48 Bron: Al Jazeera

Vorige maand vierden de Chilenen gay pride. President Michelle Bachelet herhaalde ook toen dat de legalisering van het homohuwelijk een prioriteit is voor haar. © reuters.

De Chileense presidente Michelle Bachelet heeft een wetsvoorstel ingediend om het homohuwelijk in haar land te legaliseren. Als het voorstel wordt goedgekeurd, zullen homokoppels niet alleen kunnen trouwen maar ook kinderen kunnen adopteren. Chili is één van de meest conservatieve landen in Latijns-Amerika, maar de laatste tijd worden verschillende sociale hervormingen doorgevoerd die komaf maken met conservatieve opvattingen.

"We zijn ervan overtuigd dat het niet ethisch, noch eerlijk is om artificiële limieten te leggen op liefde of om essentiële rechten te ontzeggen op basis van het geslacht van mensen in een relatie", zegt president Bachelet. "Er zijn geen voorwaarden voor liefde. Ik heb vandaag het wetsvoorstel voor het homohuwelijk ondertekend met de bedoeling Chili vooruit te brengen."



Bachelet, een centrumlinkse politica, beloofde in maart om nog voor het einde van haar presidentschap het wetsvoorstel naar het Congres te brengen. Bachelet is nog president tot maart 2018, in november vinden er nieuwe verkiezingen plaats. Het is nog niet zeker of Bachelet haar voorstel wel door het Congres zal krijgen. Haar coalitie heeft er dan wel de meerderheid, maar in de aanloop van de verkiezingen is er binnen de coalitie heel wat onenigheid op te merken. Bovendien zijn verschillende leden van de coalitie eerder conservatief.



De afgelopen jaren heeft Chili belangrijke stappen gezet om gelijkheid voor mannen en vrouwen te promoten. In 2012 heeft het land nog een wet goedgekeurd dat mensen moet beschermen die gediscrimineerd worden omwille van hun seksuele oriëntatie of hun genderidentiteit. Twee jaar geleden keurde het Congres een wet goed op het geregistreerd partnerschap.