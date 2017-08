Door: redactie

In Houston regent het nu al drie dagen op rij. "Het staat allemaal nog vol water", zegt Vlaming Andres De Blust-Mommaerts die in het hart van de stad woont. In de wijk van een andere Vlaming, Michel Muylle, hamsteren mensen in de supermarkt.