VN-secretaris-generaal roept Libië op kwetsbaarste vluchtelingen vrij te laten

28/08/17 - 22u50 Bron: Belga

Antonio Guterres roept op om in het bijzonder zwangere vrouwen, gezinnen met kinderen en kinderen die afgescheiden werden van hun ouders vrij te laten. © ap.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de Libische autoriteiten opgeroepen de kwetsbaarste vluchtelingen die nu in het land vastgehouden worden "onmiddellijk vrij te laten". Hij noemt in het bijzonder zwangere vrouwen, gezinnen met kinderen en kinderen die afgescheiden werden van hun ouders. Dat is te lezen in een rapport waarin de vele mensenrechtenschendingen in het land aangekaart worden.