Voor- en tegenstanders van Trump gaan op de vuist in Berkeley

EB

28/08/17 - 20u17 Bron: AFP

© photo news.

In het Californische Berkeley zijn er zondag rellen geweest tussen voor- en tegenstanders van de Republikeinse president Donald Trump geweest.

Om 12.00 uur plaatselijke tijd (21.00 uur Belgische tijd) begon een vreedzame betoging. Maar in het Luther King Jr Civic Center Park kwam het tot een confrontatie tussen beide kampen.



Honderden antifascistische militanten doorbraken de door de politie opgezette versperringen en stortten zich op het kleine aantal supporters van Trump dat was opgedaagd ondanks een verbod op hun samenkomst onder het motto "tegen het marxisme in Amerika". De politie heeft een vijftiental mensen opgepakt.