Eerste relschopper G20 Hamburg veroordeeld: rechter geeft strengere straf dan geëist

SPS

28/08/17 - 20u25 Bron: Belga

© afp.

In het eerste proces omtrent de rellen in de marge van de G20 Top in Hamburg heeft een rechtbank de 21-jarige Nederlandse relschopper Peike S. hard aangepakt. De rechter veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van twee jaar en zeven maanden wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, ernstige landvredebreuk en verzet tegen zijn aanhouding.

© afp.

De aangeklaagde werd volgens de site van de nieuwszender NDR verweten op 6 juli na afloop van de demonstratie 'Welcome to Hell' twee flessen te hebben gegooid naar de politie. Daarna probeerde hij te voorkomen dat hij zou worden ingerekend en afgevoerd. De rechter rekende hem die vergrijpen zwaarder aan dan de officier van justitie. Die had één jaar en negen maanden geëist.



De Amsterdamse amokmaker werd vandaag met handboeien om naar de rechtszaal gebracht. Bij binnenkomst kreeg hij bijval van de toeschouwers, onder wie veel geestverwanten en vrienden. Tijdens het proces zei hij niets. Het vonnis van de rechter schokte de aanwezigen. Niemand had rekening gehouden met celstraf langer dan twee jaar omdat de zaak door een politierechter werd afgehandeld.



Die erkende in zijn motivering dat in het verleden belagers van agenten er meestal genadiger vanaf kwamen, maar zei dat de politie absoluut niet vogelvrij is voor sensatiebeluste geweldplegers. De politieman uit Berlijn die een fles op zijn hoofd en been kreeg, zei als getuige dat hij een klap tegen zijn helm had gevoeld. Het deed even pijn maar hij raakte niet gewond en kon de vermoedelijke gooier arresteren ondanks diens tegenwerking.



Morgen wordt de volgende verdachte al voorgeleid, een Pool die onder meer vuurwerk en een spuitbus met een bijtende stof bij zich had. Het Duits OM heeft in totaal 109 bij name genoemde personen in staat van beschuldiging gesteld, onder wie een 33-jarige Nijmegenaar. Wanneer zijn zaak dient is nog niet bekend. Justitie heeft tevens een gerechtelijk vooronderzoek in gesteld naar 64 nog onbekende anderen. Rond de G20 was het dagenlang onrustig in Hamburg.