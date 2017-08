Politie onderzoekt of dit betonblok resten bevat van vrouw die 28 jaar geleden verdween

Koen Van De Sype

De Amerikaanse politie heeft een nieuw spoor in de mysterieuze verdwijning van de 30-jarige Barbara Elizabeth Miller uit Pennsylvania. De vrouw werd voor het laatst gezien op 30 juni 1989, nadat ze een huwelijk had bijgewoond. Haar ex Mike Egan waarschuwde de politie vijf dagen later en werd al snel hoofdverdachte in de zaak. Agenten hebben nu een betonblok uitgebroken in het huis van de in januari overleden zus van Egan en ze houden er rekening mee dat het de stoffelijke resten bevat van de verdwenen vrouw.

Het was een lokale krant die de bal aan het rollen bracht. Hoewel een rechter Barbara Miller in 2006 officieel doodverklaarde, raakte The Daily Item uit Sunbury weer geïnteresseerd in de zaak en de krant vroeg politiechef Tim Miller - die vorig jaar werd benoemd - om het onderzoek te heropenen.



Archiefkasten

Miller besloot daarop een blik te werpen op het dossier. Hij ontdekte in een van de archiefkasten van het politiekantoor een rapport uit 2009 met daarin een tip dat de resten van Barbara zich in het huis van de zus van haar ex bevonden, Cathy Reitenbach. En die tip was blijkbaar nooit onderzocht. Lees ook Belg (19) in Frankrijk opgepakt op verdenking van moord op landgenoot

Hij vond ook een rapport uit 2004 waarin drie mensen beweerden dat Mike Egan "een lichaam in de muur van een huis had verborgen". De nieuwe bewoners van het huis van Cathy Reitenbach maakten geen bezwaar en lieten de politie in de kelder. Daar vonden agenten volgens een verslag een "bijzonder verdachte constructie", onder meer een betonnen vloer die pas later was toegevoegd en een "vreemde" kleine kamer met dikke betonnen muren en een afzuigsysteem.



Lijkenhonden

Er werd een half dozijn lijkenhonden bijgehaald en die gaven elk afzonderlijk aan dat er menselijke resten aanwezig konden zijn in de kelder of in materiaal dat uit de kelder was gehaald. In juni werd na een week graven een rechthoekig betonblok van drie ton uit de kelder gehaald. En vorige week kwam de verklaring van de politie dat er stukjes hout in zaten. Mike Egan (intussen 69) - een voormalig politieman die al werd veroordeeld voor afpersing en nu bomen snoeit voor de kost - zou nog altijd de hoofdverdachte zijn. De piste dat hij de stoffelijke resten van Barbara door een houtversnipperaar duwde en in beton goot, noemt de politie voorlopig speculatie. Zelf ontkent Egan alle aantijgingen.



Een forensisch patholoog moet nu het betonblok onderzoeken en kijken of het effectief de resten van de jonge moeder bevat. Daarvoor zal hij met een hamer en beitel het beton afspeuren. © Google Maps.