Armeense kinderen van uitgezette moeder gevonden en ondergebracht in Nederland

28/08/17 - 17u55 Bron: AD.nl

Lili (11) en Howick (12). © Defence For Children.

De twee Armeense kinderen die in Nederland zijn opgegroeid en van wie de moeder twee weken geleden naar Armenië is uitgezet, zijn gevonden en ondergebracht op een veilig adres. De twee, Lili (11) en Howick (12), waren de voorbije weken ondergedoken.

Nidos, de voogdij-instelling, is vrijdag daadwerkelijk met de kinderen in contact gekomen en heeft ze vervolgens op een veilig adres ondergebracht. "De kinderen verkeren in goede gezondheid en maken het naar omstandigheden goed. De komende periode zal onderzocht worden wat er verder met de kinderen moet gebeuren. Alle opties liggen open. We laten de kinderen eerst tot rust komen", liet een woordvoerster weten.



De kinderen zullen op termijn worden uitgezet en hun moeder achterna reizen naar Armenië. De rechter besliste enkele weken geleden dat ze mogen worden uitgezet, ondanks de talloze bezwaren. Nederlandse staatssecretaris Dijkhoff heeft duidelijk laten weten dat hij geen gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de uitzetting te verhinderen.