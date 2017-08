Belg (19) in Frankrijk opgepakt op verdenking van moord op landgenoot

EB

In Lotharingen, in het noordoosten van Frankrijk, is een 19-jarige Belg opgepakt die ervan verdacht wordt in de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 augustus een landgenoot te hebben vermoord. Dat zegt de gendarmerie. De verdachte zegt zich niets meer van de feiten te herinneren.