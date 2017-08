'Nazi-oma' krijgt twee jaar cel voor ontkenning Holocaust

Bewerkt door: HA

Duitsland Voor het hof van beroep in Verden, een stad in de Duitse deelstaat Nedersaksen, is een 88-jarige vrouw vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar voor Holocaustontkenning.

De verdediging had de vrijspraak geëist, terwijl de openbaar aanklager de bevestiging vroeg van de celstraf van 2,5 jaar die in november al was uitgesproken. De uitspraak van het Landgericht in Verden is nog niet bindend, een beroepsprocedure bij het Oberlandesgericht is nog mogelijk.



De 88-jarige Ursula Haverbeck is niet aan haar proefstuk toe. Ze werd al meermaals veroodeeld voor holocaustontkenning, wat in Duitsland juridisch onder de term "Volksverhetzung" (volksopruiing) valt.



In november werd ze in eerste aanleg tot 2,5 jaar cel veroordeeld omdat ze meerdere bijdragen had geschreven in het extreemrechtse tijdschrift "Stimme des Reiches" (stem van het rijk), waarin ze de Holocaust ontkende. Zo schreef ze onder meer dat het concentratiekamp in Auschwitz geen vernietigingskamp was.