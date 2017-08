Avondlijke petanquewedstrijd escaleert: 3 gewonden

MVDB

28/08/17 - 16u56 Bron: Sud Ouest

Frankrijk Een petanquewedstrijd is zaterdagavond laat aardig uit de hand gelopen in de Franse gemeente Bègles nabij Bordeaux. Bij een gevecht kreeg een petanquespeler een messteek, een andere liep verschillende breuken op.

De petanquespelers waren samengekomen voor enkele avondlijke spelletjes en een barbecue. De aanwezigen gingen tot 's avonds laat door, waarop buren vroegen om het rustiger aan te doen. Het deed de gemoederen oplaaien.



Twee petanquespelers gingen verhaal halen bij de klagers. Ze klommen op een metershoge omheining van een woning. Eén speler dreigde ermee zijn petanquebal naar binnen te keilen. Een 39-jarige bewoner klom ook op het hek en duwde de indringende petanquespeler eraf. Die viel vier meter naar beneden en liep verschillende breuken op. Hij is zeker dertig dagen arbeidsongeschikt.



Een tweede bewoner, de vader (68), liep daarop naar buiten en haalde uit met een mes. De man die de messteek kreeg toegediend, raakte lichtgewond. Ook een derde speler kreeg in het gewoel klappen.



De politie arresteerde daarop vader en zoon. Ze mochten 's anderendaags na een nachtje cel beschikken. Het onderzoek is nog niet afgerond. Ook de betrokken petanquespelers worden mogelijk gerechtelijk vervolgd.