Verbod op plastic zakken in Kenia: boetes en celstraffen voor overtreders

SVG

28/08/17 - 16u50 Bron: Belga, BBC.co.uk

Varkens grazen in het afval in Kenia. © afp.

Vanaf vandaag is het officieel verboden om plastic zakken te gebruiken, produceren of importeren in Kenia. Het land probeert op die manier de vervuiling tegen te gaan. Wie toch een plastic zak durft te gebruiken, riskeert een boete van wel 32.000 euro of een celstraf van vier jaar.