Frankrijk in de ban van mysterieuze verdwijning: Maëlys (9) plots zoek na huwelijksfeest

28/08/17 - 15u41 Bron: Le Parisien & Le Dauphine Libéré

Maëlys (9) woonde samen met haar ouders een trouwfeest bij, maar verdween er 's nachts. © RV.

De negenjarige Maëlys verdween in de nacht van zaterdag op zondag tijdens een bruiloft dat plaatsvond in Pont-de-Beauvoisin, een gemeente in het Franse departement Isère. Rechercheurs gaan er sinds deze ochtend vanuit dat het meisje niet te voet is weggevlucht, maar wel ontvoerd. Speurhonden vonden nog geen spoor naar het kind.

Een foto vanop het trouwfeest: Maëlys droeg een wit, mouwloos jurkje. © RV.

"Gezien de tijd die is verstreken sinds de verdwijning van het meisje, zetten we echt alle middelen in om haar zo snel mogelijk terug te vinden. We sluiten geen enkele piste - ook niet die van ontvoering of moord - uit", zegt de Franse procureur Dietlind Baudoin.



Deze ochtend nog werd de zoektocht naar de negenjarige Maëlys De Araujo voortgezet, maar nog steeds is er geen spoor naar het meisje dat afgelopen weekend plots verdween. In de nacht van zaterdag op zondag ontdekten Maëlys' ouders dat ze niet meer aanwezig was op het trouwfeest waar het gezin samen naartoe was getrokken. Alle kinderen werden die avond te slapen gelegd in één kamer. Toen haar mama en papa rond drie uur 's nachts een kijkje gingen nemen, was Maëlys verdwenen. Alle aanwezigen op het feest startten onmiddellijk een zoektocht, in en rond de plaats waar het huwelijksfeest nog in volle gang was. Een uur later werd de politie verwittigd.