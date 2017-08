Hartverscheurend: zusjes moeten sinds kindertijd met dementie door het leven

SVG

Twee zusjes uit Hertfordshire (Engeland) waren pas 6 en 10 jaar oud toen ze de diagnose dementie kregen. Nu een van de meisjes recent is overleden, treden de ouders met hun verhaal naar buiten om andere ouders te waarschuwen voor de vreselijke ziekte.

Vreselijke ziekte De ouders van de meisjes, Mark en Lisa Bushway, moesten beiden hun carrière opgeven om voltijds voor hun kinderen te kunnen zorgen. De ziekte zorgde er immers voor dat de meisjes al snel niet meer konden wandelen, schrijven of praten. Ze treden nu met hun verhaal naar buiten omdat ze mensen willen waarschuwen voor de ziekte nadat één van hun dochters op 21-jarige leeftijd gestorven is.



"Het is zo'n vreselijke ziekte, een van de ergste ziektes waar ik ooit van gehoord heb. Het heeft ons van zoveel beroofd", aldus Lisa. "We dachten altijd dat Mark of ik op een dag dement zouden worden, maar niet onze dochters en zeker niet op zo'n jonge leeftijd."

Eén kans op vier De ziekte van Niemann-Pick ontwikkelt meestal tijdens de kindertijd. Typische symptomen in de beginfase zijn problemen met de coördinatie, problemen met de spieren, longziektes en leverziektes. Daarnaast beginnen op termijn de intellectuele capaciteiten af te nemen.



Mark en Lisa gingen voor het eerst met Emily naar de dokter omdat ze zichzelf regelmatig herhaalde en moeite had om namen van vrienden en klasgenootjes te onthouden. De dokter ging er eerst van uit dat ze ADHD had, maar een neurologische test wees uit dat ze de ziekte van Niemann-Pick had. Beide ouders zijn drager van de ziekte, waardoor hun kinderen één kans op vier hadden om de aandoening te krijgen.