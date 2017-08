Echte identiteit verdachte van mesaanval Turku achterhaald

Door: redactie

28/08/17 - 14u34

© ap.

In Finland hebben onderzoekers de echte identiteit achterhaald van de Marokkaanse verdachte van de mesaanval in de Finse stad Turku. Aanvankelijk meldde de politie dat de verdachte de 18-jarige Abderrahman Mechkah was, maar nu blijkt het om een valse naam te gaan. De Finse autoriteiten identificeerden de man vandaag als de 22-jarige Abderrahman Bouanane.