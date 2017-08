Macron adopteert labrador

EB

28/08/17 - 14u19 Bron: AFP

Nemo is een kruising tussen een labrador en een griffon. © reuters.

De Franse president Emmanuel Macron heeft dit weekend een hond geadopteerd. Nemo is een kruising tussen een labrador en een griffon. Dat konden journalisten vandaag vaststellen in het Elysée.

De president koos voor de naam Nemo, als verwijzing naar het personage kapitein Nemo uit de roman 'Twintigduizend mijlen onder zee' van Jules Verne.



Nemo is een reu van één à twee jaar oud en zwart van kleur. Hij treedt in de voetsporen van Philae, een labrador die voormalig Frans president François Hollande in december 2014 als cadeau aangeboden kreeg. Philae verliet in mei samen met haar baasje het Elysée.



Sinds Charles de Gaulle hebben alle Franse presidenten een hond gehad in het Elysée. In de meeste gevallen ging het om een labrador.