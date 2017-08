Door: redactie

28/08/17 - 13u55 Bron: vtmnieuws.be

In Zuid-Engeland is een strand geëvacueerd omdat er een mysterieuze mist is komen opzetten vanop zee. Mensen roken een chloorgeur en kregen ademhalingsproblemen en geïrriteerde ogen, maar liefst 150 mensen moesten naar het ziekenhuis worden afgevoerd. Het is een raadsel waar de chemische wolk vandaan komt.